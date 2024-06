Inputi v kmetijstvu tudi aprila na mesečni ravni dražji

Ljubljana, 14. junija - Cene inputov v kmetijstvu so se aprila na mesečni ravni zvišale že četrti mesec zapored, in sicer v povprečju za 0,2 odstotka. V medletni primerjavi so se inputi pocenili za 5,2 odstotka. Kmetijski pridelki pri pridelovalcih so bili na letni ravni cenejši, zvišala se je vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov.