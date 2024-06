Zvečer in v noči na četrtek lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki

Ljubljana, 12. junija - Vodnatost rek je večinoma ustaljena ali se počasi zmanjšuje, zvečer in v noči na četrtek pa lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke v zahodni Sloveniji. Možno je zastajanje zalednih in padavinskih voda. Še posebej na Vipavskem lahko pride do razlivanj ob strugah vodotokov, so sporočili z agencije za okolje (Arso).