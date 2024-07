Leto po ujmi: V osrednji Sloveniji se trajnih popoplavnih rešitev marsikje šele lotevajo

pripravila Laura Štraser

Kamnik/Komenda/Medvode/Mengeš, 30. julija - Lanske poplave so v osrednji Sloveniji povzročile škodo zlasti na infrastrukturi. Po letu dni marsikje ostajajo pri začasnih prometnih rešitvah oziroma se lotevajo rekonstrukcij. V Kamniški Bistrici, Pšati in na območju Save so v tem času izvedli obsežno čiščenje prekomerno odloženih naplavin, ljubljanske Sneberje bodo zaščitili z nasipom.