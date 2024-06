V Ljubljani potekala redna letna skupščina KZS

Ljubljana, 11. junija - Prva polovica meseca junija je tradicionalno rezervirana za redno letno skupščino KZS. Prisotni člani so potrdili poročila vseh združenj, organov, častnega razsodišča in komisij, poslovno poročilo, poročilo neodvisnega revizorja ter poročilo nadzornega odbora za leto 2023. Potrjena sta tudi program dela in finančni načrt za leto 2024.