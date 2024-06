Za Mohoriča dirka po Sloveniji priprava za Tour

Murska Sobota, 11. junija - V sredo se bo s prvo etapo od Murske Sobote do Ormoža začela kolesarska dirka po Sloveniji. Svoja pričakovanja pred slovenskim kolesarskim vrhuncem so danes na novinarski konferenci predstavili Norvežan Alexander Kristoff (Uno X-Mobillity), lanski zmagovalec Filippo Zanna (Jayco AlUla) in Matej Mohorič (Bahrain-Victorious).