MMC: Slovenski odbojkarji že na OI

Ljubljana, 11. junija - Matjaž Konvalinka, profesor s Fakultete za matematiko in fiziko, je s programom Mathematica za MMC preračunal možne scenarije zadnjih tekem rednega dela lige narodov in ugotovil, da so si slovenski odbojkarji že zagotovili nastop na olimpijskih igrah v Parizu, tudi če vse tekme zadnjega turnirja v Ljubljani izgubijo z 0:3.