Na dogodku o zaščiti civilistov v vojnah pozivi k ustavitvi kršitev mednarodnega prava

Ljubljana, 11. junija - Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani se je danes začel dvodnevni dogodek o zaščiti civilistov v oboroženih konfliktih. Zbrane so med drugim nagovorili predsednica republike Nataša Pirc Musar, zunanja ministrica Tanja Fajon in minister za obrambno Marjan Šarec, ki so izpostavili pomen mednarodnega prava in pozvali k ustavitvi kršitev.