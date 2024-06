Slovenija in Maroko z dogovorom o odprtju veleposlaništev

Rabat, 11. junija - Slovenija in Maroko bosta prihodnje leto odprla veleposlaništvi v Rabatu in Ljubljani, sta danes v maroški prestolnici sklenila zunanja ministrica Tanja Fajon in njen kolega Naser Burita. Ministra sta se zavzela za okrepljeno sodelovanje na gospodarskem področju in v boju proti neregularnim migracijam ter trgovini z ljudmi.