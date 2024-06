Predsednica republike danes na prvem regijskem obisku

Tolmin/Kobarid/Bovec, 12. junija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar z dvodnevnim obiskom Baške grape in Zgornjega Posočja danes začenja obiske slovenskih regij. Napotila se bo v različna podjetja, šole in druge javne zavode ter med drugim gostila delovno kosilo z župani Kobarida, Bovca in Tolmina ter direktorji nekaterih zavodov.