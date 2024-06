Bruselj predlaga podaljšanje začasne zaščite za ukrajinske begunce do marca 2026

Bruselj, 11. junija - Evropska komisija je danes predlagala podaljšanje začasne zaščite za ljudi, ki so se zaradi ruske agresije na Ukrajino zatekli v EU, do začetka marca 2026. Kot so navedli v Bruslju, bo to več kot štirim milijonom ljudi omogočilo gotovost in podporo. O podaljšanju bodo v četrtek razpravljali notranji ministri držav članic.