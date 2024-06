Turizem Ljubljana meščane spet osvešča o pomenu turizma za mesto

Ljubljana, 11. junija - V Turizmu Ljubljana tudi letos izvajajo kampanjo Turizem dela Ljubljano. Z njo so začeli po obdobju pandemije, njen namen pa je meščane osvestiti o pozitivnih vidikih turizma na kakovost bivanja v mestu in o pomenu turizma za lokalno gospodarstvo. Letošnja novost je razstava o tem, katere izboljšave so omogočili prihodki od turističnih dajatev.