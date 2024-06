V strankah opozicije s prvimi analizami rezultatov nedeljskih glasovanj

Ljubljana, 11. junija - Po nedeljskih evropskih volitvah so prve analize doseženih rezultatov v ponedeljek opravili v strankah opozicije. Zvečer sta tako zasedala izvršilna odbora SDS in NSi, v obeh strankah pa ocenjujejo, da so z izidi evropskih volitev lahko zadovoljni. Podrobnejše analize rezultatov je pričakovati še v prihodnjih tednih.