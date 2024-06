Koprski osnovnošolci v ZDA osvojili 2. mesto v tekmi robotov

Ljubljana, 11. junija - Slovenska ekipa mladih raziskovalcev in robotikov RoboSončki, v kateri so učenci iz OŠ Koper in OŠ Antona Ukmarja Koper, je na mednarodnem tekmovanju First Lego Liga (FLL) v zvezni državi Massachusetts v ZDA osvojila 2. mesto v tekmi robotov. Gre za tekmovanje, v katerem se učenci učijo uporabe sodobnih tehnologij v koristne, humane namene.