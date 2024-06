V akciji Celje se pelje trajnostno sodelovalo skoraj 4500 ljudi

Celje, 11. junija - Konec maja se je zaključila pomladna izvedba projekta Celje se pelje trajnostno, s katerim sta celjska občina in Zavod Vozim tri tedne spodbujala prihod v šolo in službo s kolesi, peš, javnim prevozom in drugimi oblikami trajnostne mobilnosti. V akciji je sodelovalo skoraj 4500 ljudi, ponovili pa jo bodo tudi jeseni.