Florida na pol poti do Stanleyjevega pokala

Miami, 11. junija - Hokejisti Florida Panthers so povedli z 2:0 v zmagah v velikem finalu končnice severnoameriške lige NHL. Floridčani so zmagali tudi na drugi tekmi serije, ki se igra na štiri dobljene tekme. Na domačem ledu so izzivalce za Stanleyjev pokal iz Kanade, Edmonton Oilers, premagali s 4:1. Naslednji dve tekmi bosta v Edmontonu.