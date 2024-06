V tovarni Paloma zagorelo v prostorih vzorčnega oddelka papirja, vzrok zaenkrat neznan

Šentilj, 11. junija - V tovarni papirja Paloma Sladki Vrh je v ponedeljek ob 18. uri zagorelo v zgradbi skladiščnega oddelka ali arhiva za vzorčne eksponate papirja, je za STA povedala poveljnica civilne zaščite Občine Šentilj in predsednica PGD Sladki Vrh Valentina Ošlovnik. Ogenj so pogasili okrog polnoči. Škoda še ni ocenjena, uničeno je ostrešje in dve nadstropji.