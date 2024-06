O usodi Hunterja Bidna začela odločati porota

Wilmington, 11. junija - Zvezna porota v sodnem procesu proti sinu predsednika ZDA Hunterju Bidnu je v ponedeljek po sklepnih nagovorih obrambe in tožilstva dobila navodila od sodnice in začela odločanje o primeru. Biden je obtožen nezakonitega nakupa pištole in mu v primeru obsodbe grozi do 25 let zapora.