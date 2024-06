V Evropskem parlamentu se kljub vzponu desnice znova obeta velika koalicija

pripravil Luka Krek

Bruselj, 10. junija - Po večdnevnih evropskih volitvah se izrisuje podoba naslednjega Evropskega parlamenta - delne ali začasne izide so objavile vse članice EU razen Irske. Vzpon skrajne desnice ni dosegel napovedi, je pa povzročil pretrese, zlasti v Franciji in Nemčiji. Na ravni EU se znova obeta velika koalicija desne sredine, socialistov in liberalcev.