Dolenjski policisti konec tedna obravnavali več prehitrih tujih voznikov

Novo mesto, 10. junija - Novomeški policisti so konec tedna obravnavali več prekoračitev hitrosti, ki so jih zagrešili tuji državljani. Na Obrežju so ustavili voznika, ki sta divjala po cesti z več kot 180 oz. 210 kilometri na uro. Prav tako so pri kontroli ustavili voznika, ki sta vozila s hitrostjo več kot 190 oz. 180 kilometrov na uro. Vsem so izrekli globe.