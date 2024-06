Mariborska centralna čistilna naprava odslej v lasti občine

Maribor, 11. junija - Mariborska centralna čistilna naprava je danes po več kot dveh desetletjih od njene izgradnje prešla v last Mestne občine Maribor in s tem v upravljanje javnega podjetja Mariborski vodovod. Direktor slednjega Miran Jug zagotavlja, da so ustrezno pripravljeni na nove naloge in bodo zagotovili nadaljnjo nemoteno delovanje naprave.