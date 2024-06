V okviru Filmskega tedna Evrope brezplačni filmi na prostem v več mestih

Ljubljana, 11. junija - Filmski teden Evrope, ki se začenja danes, bo tudi letos ponudil sodobne evropske filme pod zvezdami. V več slovenskih mestih bodo na brezplačnih projekcijah vse do septembra vrteli filme, ki so prejeli podporo podprograma Ustvarjalna Evropa Media za spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije.