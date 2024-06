V OŠ Bistrica pri Tržiču po požaru že pouk in priprave na prenovo

Tržič, 10. junija - Učenci Osnovne šole (OŠ) Bistrica pri Tržiču so se po sredinem požaru danes vrnili k pouku. Z nujnimi sanacijskimi deli in reorganizacijo pouka so poskrbeli, da bodo lahko učenci normalno zaključili šolsko leto. Občina Tržič medtem bije bitko s časom, da bi bila obnovitvena dela končana do začetka septembra.