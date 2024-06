V Taninu bi lahko proizvodnja po nedeljskem požaru ponovno stekla konec meseca

Sevnica, 10. junija - V tovarni Tanin, kjer je v nedeljo izbruhnil požar, bi lahko proizvodnja ponovno stekla konec meseca, so danes sporočili iz sevniškega podjetja. Požar je povzročila tehnična okvara na transportnem sistemu za biomaso. Poškodovan ni bil nihče, prav tako ni prišlo do vplivov na okolje, so pojasnili.