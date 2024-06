Za učne delavnice za ranljive skupine šest milijonov evrov

Ljubljana, 10. junija - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Učne delavnice+, ki ga bo izvajal Zavod RS za zaposlovanje. Njegov namen je vključevanje ranljivih skupin v okolje socialnega podjetništva in razvoj te dejavnosti. Evropski socialni sklad plus bo zanj prispeval 6,08 milijona evrov.