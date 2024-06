Za odpravo škode in obnovo gozda 370.000 evrov

Ljubljana, 10. junija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v uradnem listu objavilo sedmi javni razpis za odpravo škode in obnovo gozda. Namenjen je podpori odprave škode zaradi žledoloma leta 2014, namnožitve podlubnikov ter vetrolomov v letih 2017 in 2018. Na voljo je 370.000 evrov, vloge pa bo mogoče vnesti od 1. junija naprej.