Ljubljanska borza uvodoma blizu izhodišča

Ljubljana, 10. junija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je dopoldne gibal blizu izhodišča; do 11.30 je zdrsnil za 0,03 odstotka. Med blue chipi so v rdečem delnice Save Re in delnice Petrola, ki izgubljajo 3,53 oz. 0,35 odstotka. Najbolj prometni so vrednostni papirji Krke. Ob stabilnem tečaju jih je lastnika doslej zamenjalo za okoli 580.000 evrov.