Calcitu in Triglavu še slovenski kegljaški pokal

Ljubljana, 10. junija - Kegljačice kamniškega Calcita in kegljači kranjskega Triglava so državnemu naslovu dodali še pokalni. Kamničanke so v finalu slovenskega pokala premagale Remoplast Radlje s 7:1 (3345:3256). Kranjčani so do zmage proti moštvu Pergola hiše Radlje prišli zaradi boljše razlike v nizih, saj se je finalni dvoboj končal s 4:4 (3558:3615; 14,5:9,5).