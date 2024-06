Za promocijo rabe lesa v gradnji 600.000 evrov

Ljubljana, 10. junija - Ministrstvo za gospodarstvo je v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom objavilo javni poziv za sofinanciranje vzorčnih projektov rabe lesa v gradnji. Na voljo je 600.000 evrov, sredstva pa so namenjena rabi lesa na javnih objektih, kot so šole, upravne stavbe, domovi za starejše občane in športni objekti, katerih lastniki so osebe javnega prava.