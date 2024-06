Ljubljana, 10. junija - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič bo guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta sprejela v sredo ob 10. uri v malem salonu državnega zbora na Šubičevi 4 (in NE danes ob 13. uri, kot so prvotno napovedali), so sporočili z DZ.