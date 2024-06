V Združenju slovenskih katoliških zdravnikov razočarani nad rezultati referendumov

Ljubljana, 10. junija - V Združenju slovenskih katoliških zdravnikov so globoko razočarani ob izidu referenduma o konoplji, obžalujejo tudi izid referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Upajo, da bo zakonodajalec prepoznal, da pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ni skladna z ustavo.