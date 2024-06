Vrečko: V Levici smo izboljšali rezultat na prejšnjih državnozborskih volitvah

Ljubljana, 10. junija - Koordinatorica Levice Asta Vrečko je o delnih neuradnih izidih evropskih volitev, po katerih Levica ni dobila mandata, dejala, da so izboljšali rezultat na prejšnjih državnozborskih volitvah, kar kaže na njihovo kampanjo in delo v vladi. Po njenih besedah so v ospredje postavili pomembne teme, ki so bile v zadnjih 30 letih povsem zanemarjene.