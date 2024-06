SLS: Rezultat dobra popotnica za parlamentarne volitve

Ljubljana, 10. junija - Dosedanji evropski poslanec iz vrst SLS Franc Bogovič je za STA izrazil obžalovanje, ker kaže na izgubo mesta evropskega poslanca, ki se je stranki izmuznil za slabo polovico odstotne točke. Je pa to za SLS odličen rezultat in dobra popotnica za parlamentarne volitve, za kar se je zahvalil vodstvu stranke in nosilcu liste Petru Gregorčiču.