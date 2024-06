V Stranki mladih zeleni Evrope razočarani nad pomanjkanjem možnosti za razpravo v referendumski kampanji

Ljubljana, 10. junija - V Stranki mladih zeleni Evrope so razočarani nad pomanjkanjem možnosti za kakovostno razpravo v referendumski kampanji, ki bi temeljila na dejstvih. V stranki, ki je bila med organizatorji kampanje vseh treh referendumov, so opozorili na veliko količino strašenja v kampanji, a poudarjajo, da so z rezultatom zadovoljni, so sporočili za STA.