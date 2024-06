Pirati zadovoljni z rezultati referendumov, manj pa z mankom vsebinske razprave o konoplji

Ljubljana, 10. junija - V Piratski stranki kot organizatorji kampanje za vse tri posvetovalne referendume pozdravljajo začasne in neuradne izide, ki kažejo na podporo volivcev pri vseh štirih referendumskih vprašanjih. Razočarani pa so nad mankom vsebinske razprave glede referendumskega vprašanja o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.