Prvi rezultati kažejo podporo dvema referendumskima vprašanjema, izida dveh še negotova

Ljubljana, 9. junija - Prvi neuradni delni izidi današnjih referendumov kažejo, da so se volivci izrekli za dopustitev uporabe konoplje za medicinske namene in uvedbo preferenčnega glasu na volitvah v DZ. Pri vprašanjih o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in rabi konoplje za osebno rabo pa je izid referendumov zaenkrat negotov.