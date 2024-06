Prva projekcija: Na evropskih volitvah zmagala EPP s 181 poslanci, sledijo socialisti s 135 in liberalci z 82

Bruselj, 9. junija - Na evropskih volitvah je glede na prvo projekcijo slavila desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP), ki naj bi imela po novem 181 evropskih poslancev, sledijo socialisti (S&D) s 135 in liberalci (Renew) z 82. Za prvimi tremi skupinami naj bi se zvrstili skrajno desni politični skupini ECR in ID z 71 in 62 evropskimi poslanci.