Prebilič za STA: V Bruselj s pogajalskimi izhodišči za delovanje v skupini Zelenih

Ljubljana, 10. junija - Nosilcu liste Vesna Vladimirju Prebiliču so se na nedeljskih volitvah uresničila pričakovanja o osvojenem evropskem mandatu. V Bruselj odhaja s tremi prednostnimi temami - to so Zahodni Balkan, stanovanja za mlade in obdavčitev bogatih - in s pripravljenimi pogajalskimi izhodišči za delovanje v skupini Zelenih.