Sadilek po padcu s kolesom ostal brez EP

Praga, 9. junija - Potem ko so konec tedna selektorji vseh reprezentanc, udeleženk bližjega nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji, morali oddati sezname 26 igralcev, so se s prvo odpovedjo srečali v češki izbrani vrsti. Ostali so brez vezista Michala Sadileka, ki se je poškodoval med pripravami, ko je padel s kolesa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.