Vreme: Zvečer in ponoči od zahoda plohe in nevihte

Ljubljana, 9. junija - Zvečer in ponoči se bodo od zahoda začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, plohe in nevihte bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, ob morju in na jugovzhodu do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo oblačno s pogostimi padavinami, ohladilo se bo. V sredo in četrtek bo pretežno oblačno z občasnimi plohami ali nevihtami.

Vremenska slika: Nad zahodnim in severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje severno od Alp. Od jugozahoda priteka k nam topel in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo delno oblačno. Severno in zahodno od nas se bodo pojavljale plohe in nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo. V ponedeljek bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.