Razmere na cestah se umirjajo

Ljubljana, 9. junija - Potem ko je dan na slovenskih cestah, zlasti primorski in štajerski avtocesti, zaznamovala gneča, so se razmere pozno popoldne začele umirjati. Zastoj občasno nastaja še na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Kolone vozil so tudi na cesti Lucija-Strunjan-Izola. Ponekod promet ovirajo nevihte.