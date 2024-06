Monika Hrastnik šesta v finalu spusta v Leogangu

Salzburg, 9. junija - Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je v avstrijskem Leogangu v finalu tekme za svetovni pokal v spustu zasedla šesto mesto. Za Slovenko je to najboljša uvrstitev v letošnji sezoni svetovnega pokala. Zmagala je domačinka in vodilna v skupnem seštevku Valentina Höll pred Američanko Anno Newkirk in Francozinjo Myriam Nicole.