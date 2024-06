Konec tedna več prometnih nesreč z udeležbo vinjenih voznikov

Ljubljana, 9. junija - Ljubljanski policisti so ta konec tedna obravnavali več primerov prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vinjeni vozniki, ki so vozili z neprilagojeno hitrostjo. Pristojni ob tem voznike znova pozivajo k ničelni toleranci do alkohola v cestnem prometu in da se za volan usedejo le trezni.