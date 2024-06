Golob: Zmaga bo visoka volilna udeležba

Ljubljana, 9. junija - Predsednik vlade in prvak Svobode Robert Golob je ob oddaji glasu na volitvah poslancev v Evropski parlament in treh posvetovalnih referendumih v Ljubljani poudaril, da bo največja zmaga visoka volilna udeležba. "To je tisto, kar največ šteje, vse ostalo je volja volivcev, mi jo bomo spoštovali," je dejal.