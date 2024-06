Zaradi del zastoji na primorski in štajerski avtocesti

Ljubljana, 9. junija - Na slovenskih cestah zaradi nujnih del že prihaja do zastojev in zamud. Na primorski avtocesti je gneča pred delovno zaporo pred Uncem proti Kopru, pot se posledično podaljša za približno 30 minut, na štajerski avtocesti pa je zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, zaradi česar je treba računati na dodatnih 10 minut vožnje.