Panterji povedli z 1:0 v zmagah v velikem finalu lige NHL

Miami, 9. junija - V velikem finalu končnice severnoameriške hokejske lige NHL so ponoči odigrali prvo tekmo. V boju za Stanleyjev pokal so povedli hokejisti ekipe Florida Panthers, ki so v Amerant Bank Areni v kraju Sunrise na Floridi s 3:0 premagali goste iz Kanade Edmonton Oilers. Panterji v seriji na štiri dobljene tekme vodijo z 1:0 v zmagah.