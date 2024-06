Jacobs prvi na 100 m, Elkasevićevi sedma medalja na EP

Rim, 9. junija - Drugi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki so v Rimu podelili devet kompletov medalj, olimpijski zmagovalec Lamont Marcell Jacobs pa je ubranil naslov prvaka v teku na 100 m in po prihodu v cilj s časom 10,02 spravil v delirij navdušenja rojake na Olimpijskem stadionu. To je bila tretja zlata medalja dneva za Italijo in peta skupno.