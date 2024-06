Fukuoka, 8. junija - Odbojkarska liga narodov nima več neporažene ekipe. Kot zadnji so brez poraza zdržali Slovenci, ki pa so po šestih zmagah, štirih na prvem turnirju v Antalyi in dveh na turnirju v Fukuoki, zabeležili prvi poraz. S 3:1 (23, -19, 24, 21) so jih premagali Japonci.