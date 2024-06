Do 13. ure sedem obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Ljubljana, 8. junija - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je po kampanji pred evropskimi volitvami in posvetovalnimi referendumi začel opolnoči, do 13. ure prejela sedem obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za štiri so že ugotovili, da ne vsebujejo elementov za začetek postopka o prekršku.