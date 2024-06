Švicarji podprli zakon o obnovljivih virih energije

Bern, 9. junija - Švicarji so danes na referendumu podprli zakon, namenjen pospešitvi razvoja obnovljive energije v državi. Zakon je podprlo 69 odstotkov volivcev, kažejo projekcije. Preostale referendumske predloge, pri katerih so odločali o omejitvah stroškov in prispevkov zdravstvenega zavarovanja ter izključitvi obveznosti cepljenja, naj bi zavrnili.