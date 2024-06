Izrael zgrožen nad odločitvijo ZN o uvrstitvi med tiste, ki niso zaščitili otrok

Tel Aviv/New York, 8. junija - Združeni narodi so po izraelskih navedbah dodali izraelsko vojsko na seznam tistih, ki niso poskrbeli za zaščito otrok pred nasiljem. Izraelske oblasti so zgrožene. Seznam, ki naj bi ga generalni sekretar ZN prihodnji teden predstavil Varnostnemu svetu, običajno zajema kršitve, kot so pobijanje otrok ter ciljni napadi na šole in bolnišnice.